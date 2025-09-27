TELEVISIÓ

L'andorrana SisiBon arrasa a La Voz

Clàudia Torrent continuarà al programa dins de l'equip de Malú

Clàudia Torrent durant la seva actuació

Redacció

La cantant andorrana, Clàudia Torrent, amb el nom artístic SisiBon, va arrasar ahir al programa La Voz, on va aconseguir que els quatre jutges reconeguessin el seu talent i es giressin durant l’actuació a cegues.

El tema escollit va ser A Natural Woman, interpretat originalment per Aretha Franklin, que es va convertir en un èxit el 1967. Els coaches van començar a gaudir de la seva actuació, i Mika va ser el primer a girar-se. Després ho van fer Sebastián Yatra, Malú i, gairebé a l’últim moment, Pablo López: havia fet ple.

Els quatre jutges es van disputar la possibilitat de comptar amb l’encampadana al seu equip, i quan semblava que l’afortunat seria Yatra, Malú es va avançar i va utilitzar el “megabloqueig”, que assegura que SisiBon passi directament al seu equip.

