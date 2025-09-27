CONSELL GENERAL
El Govern defensa la naturalesa privada de BPA
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha respost per escrit al conseller general del PS Pere Baró referint-se a les qüestions plantejades sobre la liquidació de BPA i les actuacions de l’AREB. Lladós ha refermat que BPA, malgrat ser intervinguda i sota control públic, manté la seva consideració jurídica de societat privada, i ha evitat fer valoracions sobre les actuacions judicials obertes contra l’AREB.
En la seva resposta, publicada al Butlletí del Consell General, el ministre recorda que, segons la normativa vigent, les entitats participades per l’AREB es regeixen pel dret privat. “No hi ha cap disposició normativa que condueixi a la conclusió que BPA no tingui la consideració de societat privada”, afirma el document.
Lladós rebutja que els estats financers de BPA hagin de ser sotmesos al control parlamentari, argumentant la naturalesa privada de l’entitat.