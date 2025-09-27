NEGOCIACIONS AMB ELS FUNCIONARIS
El Govern aprova l’acord salarial i activa el tràmit per aplicar-lo
El pacte preveu una actualització extraordinària per als funcionaris que s’han jubilat durant aquest any, sense excepcions
El Govern ha donat llum verda a l’aplicació del nou model de política retributiva per al personal públic després que el consell de ministres aprovés formalment l’acord negociat amb els sindicats. El document ja ha estat signat per la majoria de representants dels treballadors, com ara el Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), la policia, la duana o la justícia. Tot i això, col·lectius com, per exemple, el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) i el Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) encara no han rubricat el text. El Govern, però, ha decidit continuar amb els tràmits per a l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor del nou sistema, que suposarà una millora lineal dels salaris i la compensació parcial per la congelació del complement GAdA.
Un dels punts destacats de l’acord és la inclusió d’una mesura correctiva per als funcionaris que s’han jubilat durant aquest any. Inicialment, el Govern defensava que només s’hi poguessin acollir els que haguessin cessat a partir del mes d’agost, però finalment, després de la pressió sindical, s’ha estès la mesura a tots els jubilats de l’any. Aquesta millora consisteix en un augment de fins al 10% en la base del càlcul de la pensió, sempre que no superi el percentatge previst a la banda salarial que correspongui a cada treballador. Si, per exemple, la taula retributiva marca un increment del 8%, aquest serà el màxim aplicable.
L’ABA no signarà l’acord si es manté l’expressió ‘jubilació obligatòria’
Aquesta modificació ha estat ben rebuda pels sindicats signants, com l’SPA, que confirma que va firmar dijous passat. Fonts del sindicat han valorat positivament la flexibilització del Govern i asseguren que l’acord ja està pràcticament tancat, amb només detalls pendents de perfil tècnic. “Estem al 99,9%, falta molt poc. El que queda no afecta de manera immediata i i que hi hagi passat pel Govern implica que només es poden introduir aspectes molt tècnics”, han explicat fonts del sindicat.
El nou model suposarà una inversió anual màxima de 13,5 milions
Tot i això, la situació no és del tot pacífica. L’Associació de Bombers d’Andorra ha mostrat la seva disconformitat amb un punt concret del redactat, que limita la millora dels jubilats únicament als que ho han fet “obligatòriament”. Segons l’ABA, aquest adverbi genera una discriminació injustificada, ja que la majoria dels treballadors que s’han jubilat enguany ho han fet de forma anticipada, però sota les mateixes condicions legals que els que ho han fet per edat forçosa. “El fet de jubilar-se el dia de l’aniversari o un dia abans fa que es consideri anticipada o obligatòria, i això no pot implicar un tracte desigual”, defensa el col·lectiu.
En aquest sentit, l’ABA exigeix la supressió immediata del terme “obligatòriament” del redactat i avisa que no signarà l’acord mentre no es corregeixi aquest aspecte. A més, insta el Govern i el departament de Funció Pública a revisar el text per garantir l’equitat entre tots els treballadors jubilats. “Cal assegurar un reconeixement just a tots els servidors públics que han dedicat la seva vida laboral al país”, afegeixen.
Pel que fa al SEP, tot i no haver signat encara, fonts coneixedores de les converses assenyalen que els punts pendents són qüestions menors i que no hi ha una oposició frontal al contingut global del pacte. La previsió és que el sindicat docent pugui sumar-se al text en els pròxims dies, un cop es tanquin els “serrells” que encara s’estan debatent.
Tram final
Amb l’acord ja validat pel consell de ministres, el procés administratiu per fer-lo efectiu continua endavant. Les millores salarials s’aplicaran de manera progressiva, amb un cost estimat de 13,5 milions anuals un cop desplegat del tot el nou model. Paral·lelament, les parts implicades continuen treballant per definir els criteris específics d’aplicació i resoldre les últimes discrepàncies amb detalls de poca envergadura abans de la seva implementació definitiva.
CRONOLOGIA
El Govern inicia converses amb els sindicats per abordar l’augment salarial del personal públic, incloent-hi peticions per compensar la congelació del GAdA.
17/06/2025
Els sindicats proposen increments del 12 % al 18 % per compensar el no‑GAdA, considerant que l’oferta inicial del Govern (8 %) és insuficient.
20/06/2025
El ministeri anuncia que preveu destinar 12 milions d’euros a l’increment salarial públic.
21/07/2025
L’executiu presenta tres escenaris diferents per al nou model retributiu.
24/07/2025
S’intenta tancar l’acord, però apareix un “error d’interpretació” que obliga a replantejar parts del model.
05/08/2025
Els psicòlegs temen que el preu de la visita del programa, de 36 euros, pugui crear un precedent.
23/08/2000
S’assoleix un preacord entre el Govern i els sindicats. L’entesa serà plasmada en un model d’increments lineals de les bases retributives, amb un increment mitjà del 10 %.
19/08/2025
El preacord fixa que enguany ja es destinin tres milions per a la compensació i que el cost màxim anual serà de 13,5 milions d’euros quan el model estigui a ple rendiment.
Setembre del 2025
Es preveu la firma definitiva de l’acord un cop acabin els càlculs tècnics.