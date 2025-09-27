SEU D'URGELL
Espanya exigeix resoldre la situació dels “falsos” fronterers
El ministre d’Afers Exteriors espanyol i l’ambaixadora a Espanya han mantingut una reunió en què s’ha posat la demanda sobre la taula
Més pressió per solucionar el tema dels “falsos” fronterers. En una reunió recent entre l’ambaixadora a Espanya, Eva Descarrega, i el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyol, José Manuel Albares, es va elevar el to de la petició i, segons informa Segre, la demanda de resoldre la situació ha passat a ser ja una “exigència”.
La reclamació se suma a la que ja ha fet l’executiu català que, tal com va publicar el Diari, Salvador Illa ja va deixar palesa la seva disconformitat amb l’assumpte durant l’última visita que va fer al Principat.