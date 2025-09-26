Solidaritat
UNICEF Andorra recapta 30.960 euros en el Sopar Benèfic per l’Educació
La vetllada solidària, amb gairebé 100 assistents, va combinar gastronomia, experiències immersives i accions de sensibilització per donar suport a l’educació dels infants més vulnerables
UNICEF Andorra ha recaptat 30.960 euros en el Sopar Benèfic per l’Educació, celebrat el 25 de setembre al restaurant Diamant amb gairebé un centenar d’assistents. L’esdeveniment va destacar la importància de l’educació com a eina de transformació social i va donar a conèixer la tasca de l’organització arreu del món.
La vetllada va incloure una experiència gastronòmica a càrrec del xef Nandu Jubany i un aperitiu dissenyat per Javier de las Muelas. Els participants van viure experiències immersives amb realitat virtual, van conèixer el projecte "Escola amb una Maleta" i van tastar el RUTF, un aliment terapèutic per combatre la desnutrició infantil.
També es va presentar una peça artística solidària de l’artista Ona Saumell i es va sortejar una experiència al restaurant Ibaya. Com a obsequi, els assistents es van endur una cantimplora commemorativa del 30è aniversari del Comitè Andorrà per UNICEF. L’organització ha agraït el suport de MoraBanc, FEDA i la resta de col·laboradors que han fet possible la vetllada solidària.