Meteo
El Servei Meteorològic enviarà avisos a organismes internacionals a partir de l'octubre
La tasca la gestionava, fins ara, météo-France
El Servei Meteorològic Nacional serà l’encarregat de fer arribar els avisos meteorològics del país a les institucions internacionals a partir de l'1 d'octubre, una tasca que fins ara gestionava météo-France en virtut del conveni amb l’entitat francesa. Aquest pas reforça les competències del servei andorrà, que emetrà directament tots els avisos que es difonguin al Principat a través del programa europeu 'meteoalarm', de l’agrupació de serveis meteorològics Eumetnet, amb la qual col·labora.
El servei, des del gener, després de signar un acord amb Eumetnet, ha treballat per adaptar els formats d’emissió al llenguatge estandarditzat que utilitzen els serveis meteorològics nacionals europeus. Aquesta responsabilitat s’emmarca en el programa de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) early warnings for all, i dona compliment a la directiva de l’ONU, que estableix que l’any 2027 tots els països han de disposar de sistemes d’alerta avançada davant fenòmens meteorològics i naturals que puguin afectar la població.
Els avisos es continuaran publicant al web de meteo i als canals habituals de difusió, a més de circular per organismes internacionals.
Bateig de les pertorbacions
Andorra també s’incorpora al grup de països del sud-oest d’Europa —format per Portugal, Espanya, França, Luxemburg i Bèlgica— que decideix el bateig de les pertorbacions més greus de la regió. A partir del 2026, el Servei Meteorològic participarà activament en la proposta i selecció dels noms de les tempestes que, per la seva severitat, rebin avisos taronges o vermells per vent, pluja o neu combinats amb alertes grogues. La llista anual de noms es publica cada setembre i es renova cada any.