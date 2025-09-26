Successos
Rescatada amb helicòpter una menor després de patir una lesió al turmell als Estanys de Juclar
La nena ha estat traslladada a l'hospital
Una menor ha hagut de ser rescatada després de patir una lesió al turmell mentre baixava dels Estanys del Juclar cap al Port de la Baladosa. Un binomi dels bombers s'ha desplaçat amb helicòpter fins al lloc dels fets per ajudar la nena que no podia continuar progressant de forma autònoma i l'han traslladat a l'hospital. El cos d'emergències recorda "la importància de portar calçat adequat i de preparar la sortida abans d'anar a la muntanya".