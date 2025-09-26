Consell General
Reforç dels vincles parlamentaris amb Armènia
Una delegació de l'Assemblea Nacional d'Armènia s'ha reunit aquest divendres amb la Comissió Legislativa de Política Exterior
Una delegació de l'Assemblea Nacional d'Armènia s'ha reunit aquest divendres amb la Comissió Legislativa de Política Exterior per reforçar la col·laboració entre ambdós parlaments. La trobada dona continuïtat a les relacions iniciades amb la visita del síndic general a Armènia el setembre passat.
Els parlamentaris armenis Sargis Khandanyan, Tatevik Gasparyan i Emma Palyan han intercanviat experiències parlamentàries amb la Comissió Legislativa de Política Exterior i han explorat noves vies de col·laboració. Prèviament, el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut a la delegació i els han explicat la història del Consell General.
Per part de la Comissió Legislativa de Política Exterior han participat en la reunió amb els diputats armenis, Berna Coma (presidenta), Núria Segués (vicepresidenta), Cerni Escalé, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, Meritxell Alcobé i Pere Marsenyach. Pel que fa a la delegació armènia, a part dels parlamentaris abans mencionats, també han estat presents el cap del Departament de Relacions Exteriors de l’Assemblea Nacional, Tigran Seiranian; l’ambaixador d'Armènia a Espanya i Andorra, Sos Avestisyan; i Karén Gevorgyan, cònsol de l’ambaixada d’Armènia a Madrid.