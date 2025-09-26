Banca
MyInvestor comercialitza els fons indexats de iShares
Els béns es podran contractar directament des d'un euro
MyInvestor, el neobanc recolzat per Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos family office, ha aconseguit un acord amb BlackRock per a posar a la disposició dels seus clients els fons indexats de iShares de la classe S, la de menor cost a Espanya per a clients particulars. Aquests fons poden contractar-se en el neobanc a partir d'un euro, sense comissions de compravenda, traspàs i custòdia, democratitzant així l'accés a oportunitats d'inversió. Els fons estan disponibles tant en el supermercat de fons, per als qui prefereixin invertir de manera directa, com en les carteres indexades de MyInvestor —el seu roboadvisor-, la qual cosa permetrà a més rebaixar en 1 punt bàsic el cost mitjà d'aquestes carteres, apunta Andbank.
Entre ells figura el iShares Developed World Index Fund (IE) Acc EUR classe S que busca replicar l'índex MSCI World, referència de la renda variable global, amb uns costos totals o TER (Total Expense Ràtio) del 0,06%. També ofereix el iShares US Equity Index Fund classe S que busca seguir-l’evolució del S&P 500, compost per les 500 majors empreses dels Estats Units, amb un TER del 0,05%.
En el cas dels països emergents, l'entitat comercialitza el iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Acc EUR classe S , que replica el MSCI Emerging Markets, amb exposició a divises locals i un TER del 0,16%. L'entitat promou, "per als perfils més conservadors", el iShares Global Aggregate 1–5 Year Bond Index Fund EUR Hedged, que inverteix en renda fixa global a curt termini amb cobertura de divisa i un TER del 0,10%.
MyInvestor gestiona actualment 8.000 milions d'euros en productes d'inversió. D'aquest total, aproximadament la meitat correspon a fons indexats.