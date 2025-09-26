Trobada
Marsol es reuneix amb l'alcalde de la Seu per tractar els fluxos migratoris entre territoris
La trobada també ha servit per explorar vies de millora de les relacions transfrontereres
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, s'ha reunit aquest matí amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera. La trobada ha servit per abordar temes d'interès d'ambdues administracions com els fluxos migratoris entre els dos territoris i explorar vies de millora de les relacions transfrontereres.
En la reunió s’ha posat en valor la llarga tradició d’amistat i cooperació entre Andorra i la Seu d’Urgell, i els representants han coincidit en la necessitat de continuar treballant plegats per afavorir la mobilitat laboral, la cohesió social i les oportunitats de desenvolupament econòmic i cultural.