Seguretat
L'Associació de Bombers reclama canvis en l'acord retributiu per incloure tots els jubilats
L'ABA demana que la millora de fins al 10% de la pensió s'apliqui a tots els funcionaris que s'han jubilat
L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) "exigeix" la supressió de l’adverbi "obligatòriament" del text de l’acord sobre el nou model de política retributiva, i demana que la millora de fins al 10% de la pensió s’apliqui a tots els funcionaris jubilats, "independentment de si la seva jubilació és anticipada o forçosa". L’entitat avisa que no signarà l’acord mentre aquest punt no es corregeixi.
El conflicte sorgeix del paràgraf que estableix un reajustament per als funcionaris que s’hagin "jubilat obligatòriament" entre el gener del 2025 i l’entrada en vigor de les noves bandes salarials el 2027. Segons l’ABA, aquesta expressió és inaplicable a la pràctica, "ja que la majoria de treballadors es jubilen de manera anticipada amb les mateixes disposicions que els qui arriben a la jubilació forçosa".
L’Associació alerta que aquest matís podria generar diferències injustificades entre treballadors en situacions pràcticament idèntiques i insta el Govern i la Funció Pública a rectificar "per garantir un tracte equitatiu a tots els servidors públics que han dedicat la seva carrera laboral al país".