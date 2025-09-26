ASSOCIACIÓ AMB LA UNIÓ EUROPEA
El Govern recorda a AE que l’acord no es pot aplicar de manera provisional
L’actual Llei sobre tractats internacional impedeix a l’executiu realitzar aquest pas
El Govern ha confirmat que ja ha tramès a les institucions europees una notificació formal en què deixa constància de la impossibilitat legal d’aplicar provisionalment l’acord d’associació amb la Unió Europea abans de la celebració del referèndum.
Aquesta comunicació es va enviar el 7 de març a la presidència del Consell de la Unió Europea, aleshores ostentada per Polònia, i també es va fer arribar al Servei Europeu d’Acció Exterior, la Comissió Europea, els representants dels estats membres, i els ambaixadors de França i Espanya a Andorra i al Parlament Europeu. Així ho ha indicat el secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, en resposta a una pregunta parlamentària del conseller d’AE, Marcos Monteagudo.
Cal recordar que Riba ja va explicar que l’acord no s’aplicaria provisionalment si abans no s’havia fet el referèndum en la compareixença que va fer el juny passat al Consell General.
Tractats
En la missiva, el Govern exposa que l’article 18 de la Llei qualificada sobre tractats internacionals només permet aplicacions provisionals en casos d’“extraordinària i urgent necessitat”, sempre que no afectin matèries regulades per llei qualificada o no generin situacions irreversibles. L’acord d’associació no compleix cap d’aquests requisits, motiu pel qual no es pot aplicar provisionalment a Andorra.
El Govern ha defensat que ja havia fet constar aquesta limitació durant les negociacions de l’acord i considera que les institucions europees estan plenament informades de la situació legal andorrana. Tot i això, reconeix que, quan s’activi formalment l’article 112.2 de l’acord –que preveu l’aplicació provisional després del dipòsit de la ratificació per una de les parts signants–, caldrà enviar una nova notificació formal reiterant la impossibilitat d’Andorra de sumar-s’hi en aquests termes.
Finalment, l’executiu recorda que el mecanisme d’aplicació provisional només s’activarà un cop signat l’acord i un cop alguna de les parts (UE, San Marino o Andorra) hagi completat els seus tràmits interns. Això dona marge a Andorra per tornar a manifestar oficialment la seva posició en temps i forma, si s’escau.