NACIONS UNIDES
El Govern obre la porta a acollir refugiats de la Franja de Gaza
Espot diu que l’opció dependria d’una rigorosa anàlisi dels perfils que vindrien i de les capacitats del país per acollir-los
L’opció encara és molt llunyana, però el Govern no tanca la porta a acollir refugiats palestins. Ho va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, en una roda de premsa que va oferir des de Nova York, on es troba a l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU). La situació actual a la Franja de Gaza, amb milions de persones atrapades, fa gairebé impossible pensar que cap país pugui acollir refugiats, però Espot va remarcar que “si arriba el moment analitzaran la possibilitat i miraran les opcions per establir un corredor humanitari”. Això sí, sempre després d’un rigorós estudi per veure qui són aquestes persones i també d’una anàlisi per comprovar si es podrien acollir correctament pel que fa a infraestructures.
Espot va deixar clar que acollir refugiats no hauria de ser un tema de seguretat nacional. Ho va apuntar contestant al discurs d’Andorra Endavant, que va alertar que la possibilitat suposaria un perill per al país. El cap de Govern va advertir del perill de barrejar refugiats i seguretat en un mateix discurs, i va recordar que Andorra ja ha acollit ciutadans sirians i ucraïnesos sense que es veiés afectada la seguretat al carrer.
“El ple reconeixement de Palestina seria contraproduent i inacceptable”
L’acolliment no es troba sobre la taula, però on sí que Andorra ja està preparada per actuar és dins dels programes de les Nacions Unides destinats a frenar els efectes del genocidi que s’està produint a la Franja.
Reconeixement total
Espot també va defensar que, “malgrat la terrible situació humanitària a Gaza”, a hores d’ara seria “contraproduent i inacceptable” el ple reconeixement de Palestina quan la Franja es troba sota el control de Hamàs, una “organització terrorista que reté una sèrie d’ostatges innocents”. De la mateixa manera, Espot va deixar clar que el Govern no preveu trencar relacions amb Israel. “Podem no estar d’acord amb el seu govern, però això no converteix la població en indesitjables”, va apuntar. Per aquest motiu, va remarcar que no és el moment de caure en “solucions extremes” i que la clau per aconseguir una pau duradora a l’Orient Mitjà és a través del diàleg.
Els partits polítics de l’oposició van criticar el reconeixement amb condicions del Govern: el PS i Concòrdia per considerar-lo insuficient, i Andorra Endavant per veure’l excessiu. Aquí és on Espot va treure pit sobre la decisió del Govern i va remarcar que en el terme mitjà hi ha la virtut.
Acord amb Europa
La qüestió de l’acord d’associació va ser un dels temes centrals de les trobades bilaterals que van mantenir Xavier Espot i la ministra Imma Tor amb diversos països europeus desplaçats a Nova York. El cap de Govern va remarcar que, a hores d’ara, només queda pendent de resoldre la naturalesa jurídica de l’acord i que, passi el que passi, si finalment s’acaba declarant mixt o no, l’únic efecte pràctic serà que “els tràmits de ratificació seran una mica més llargs”, tot i subratllar que aquest aspecte en cap cas posa en dubte ni el contingut ni la validesa de l’acord assolit i ratificat.
ANDORRA REFERMA EL COMPROMÍS AMB UCRAÏNA I AMB LA PAU INTERNACIONAL
En paral·lel, Espot va presentar davant d’empresaris iberoamericans a Nova York les oportunitats d’inversió al Principat en un acte organitzat per la Ceapi i la FIU.
Ahir, en l’acte del 30è aniversari del Programa mundial per a la joventut de l’ONU, va apel·lar a donar més protagonisme als joves en els espais de decisió i va situar-los al centre de l’Agenda 2030 i del Pacte per al futur. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va defensar el compromís d’Andorra amb les aliances iberoamericanes i va anunciar que el país acollirà a l’octubre el Fòrum sobre transició digital.