Finances
El Govern defensa la naturalesa privada de BPA
L'executiu recorda que totes les resolucions de l’AREB impugnades fins ara han estat validades pels tribunals
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha respost per escrit al conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, referint-se a les qüestions plantejades sobre la liquidació de Banca Privada d’Andorra (BPA) i les actuacions de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). Lladós ha reafirmat que BPA, malgrat ser intervinguda i sota control públic, manté la seva consideració jurídica de societat privada, i ha evitat fer valoracions sobre les actuacions judicials obertes contra l’AREB.
En la seva resposta, publicada avui al Butlletí del Consell General, el ministre recorda que, segons la normativa vigent, les entitats participades per l’AREB es regeixen pel dret privat. "No hi ha cap disposició normativa que condueixi a la conclusió que BPA no tingui la consideració de societat privada", afirma el document.
Davant les quatre querelles admeses a tràmit contra l'AREB i alguns dels seus membres, relacionades amb un presumpte frau de més de 83 milions d’euros i la gestió de la migració de clients a Vall Banc, el Govern es remet al respecte al poder judicial i a la no ingerència en causes obertes. Tot i així, subratlla que totes les resolucions de l’AREB impugnades en via administrativa han estat validades pels tribunals fins avui.
Pel que fa al debat sobre la transparència, Lladós rebutja que els estats financers de BPA hagin de ser sotmesos al control parlamentari o del Tribunal de Comptes, argumentant tant la naturalesa privada de l’entitat com el caràcter reservat de la informació que gestiona l’AREB. Cita explícitament l’article 47 de la Llei 8/2015 i l’article 63 de la Llei 7/2021, que estableixen el deure de secret sobre les dades en poder de l’agència.