Formació de la guàrdia civil en vigilància de fronteres a la Seu
Els agents duen a terme controls a les entrades de la capital de l'Alt Urgell
Una cinquantena d'agents de la guàrdia civil espanyola estan duent a terme pràctiques sobre vigilància de fronteres i lluita contra la migració irregular a la Seu d'Urgell. El XXIV seminari de formació va començar dilluns i s'allargarà fins demà, amb controls a diversos punts d'entrada de la capital de l'Alt Urgell. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, va destacar dilluns la importància dels seminaris formatius, ja que "cal actualitzar coneixements i formació", i va posar en valor "la feina silenciosa que porta a terme la guàrdia civil en el punt fronterer per garantir el control fiscal i duaner, així com la lluita contra el contraban de tabac i el crim organitzat i la seguretat en la mobilitat de les persones i les mercaderies".