Successos
Ferida lleu una jove de 22 anys en un accident a Escaldes
El sinistre ha tingut lloc a la general 3 a un quart de deu del matí
Una jove de 22 anys ha resultat ferida lleu en un accident aquest matí a Escaldes i ha hagut de ser traslladada a l'hospital, on ha estat donada d'alta poca estona després. El sinistre ha tingut lloc a un quart de deu del matí al punt quilomètric 1,800 de la general 3. En l'accident només s'ha vist implicat el turisme amb matrícula espanyola i la policia s'ha desplaçat al lloc dels fets per atendre a la víctima i ajudar en el sinistre.