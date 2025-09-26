Nacions Unides
Espot demana una "resposta urgent" davant la crisi humanitària a Gaza
El cap de Govern ha reiterat la defensa del Principat a la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna
El cap de Govern, Xavier Espot, ha aprofitat la seva intervenció a la 80a Assemblea General de les Nacions Unides per llançar un missatge clar en defensa del multilateralisme, el dret internacional i la pau, amb especial èmfasi en els conflictes armats d’Ucraïna i Gaza.
Espot ha denunciat que “el món fa front a una multiplicació alarmant de conflictes armats d’una amplitud i una violència inèdites en aquests darrers 80 anys”. Sobre la guerra a Ucraïna, ha reiterat la condemna a tota violació del dret internacional i ha expressat "un cop més el suport ferm a la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna”.
En relació amb el conflicte a Gaza, ha mostrat la “profunda preocupació” d’Andorra davant les xifres de víctimes civils, la destrucció d’infraestructures i l’agreujament de la crisi humanitària. Ha reclamat amb contundència “el respecte del dret internacional humanitari per a totes les parts” i ha volgut deixar clara la posició del Govern: “Condemnem sense distinció tots els atacs contra la població civil, incloent tots els actes terroristes i atacs indiscriminats”.
El cap de Govern ha condemnat de manera explícita els atacs de Hamàs del 7 d’octubre del 2023 i ha fet “una crida per l’alliberament dels ostatges”, alhora que ha denunciat també “els atacs d’Israel contra civils i infraestructures a la Franja de Gaza, que han resultat en una catàstrofe humanitària devastadora”.
En aquest context, considera que "un procés de pau durador per al conflicte només pot passar per la solució dels dos estats". Per això, afirma, van decidir reconèixer, dilluns, l'Estat de Palestina que "prendrà plens efectes diplomàtics amb l'alliberament dels ostatges, el desarmament de Hamàs, i la creació d'un govern palestí que exclogui Hamàs".
A més, ha reafirmat el compromís d’Andorra amb l’UNRWA, l’agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins, a la qual ha qualificat de “pilar essencial per a la protecció de milions de persones palestines refugiades”. Espot ha volgut deixar clar que “només el diàleg, la diplomàcia i la recerca de solucions compartides poden conduir-nos cap a una pau justa i duradora”, i ha afegit que “no hi ha alternativa a la paraula. No hi ha camí segur fora de la legalitat internacional”.