ANGLADA, BARON I RICHIARDI ES JUBILEN
Els magistrats de la causa primera de BPA es jubilaran el pròxim 1 d’octubre
El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha acordat el cessament dels magistrats Enric Anglada, Concepció Barón i Jacques Richiardi com a membres del Tribunal de Corts, amb efectes a partir de l’1 d’octubre, després d’acollir-se a la jubilació. Es tracta dels magistrats que van jutjar la causa primera del cas BPA, la més complexa de la història judicial recent.
El 2 d’octubre, el president del CSJ, Josep Maria Rossell, prendrà jurament a Nàdia Alís, que ocuparà una plaça de dedicació plena al Tribunal de Corts fruit del concurs de promoció interna. Jurista amb una àmplia trajectòria com a advocada, fiscal adjunta i batlle, també ha destacat en l’àmbit de la violència de gènere i la cooperació judicial internacional.
El CSJ iniciarà ara el procediment de consulta per designar qui ocuparà la presidència del Tribunal de Corts, fins ara en mans d’Anglada.