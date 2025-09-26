DADES DEL PRIMER TRIMESTRE
Els ajuts a l’habitatge de lloguer sumen 3,1 milions
El nombre de sol·licituds de l’ajut per a l’habitatge de lloguer presentades durant el primer trimestre de l’any ha estat de 1.583. D’aquesta xifra, segons va publicar ahir el departament d’Estadística, el 84,7% han estat resoltes favorablement (1.341) i el 15,3%, de forma desfavorable (242).
L’import total atorgat de l’ajut per a l’habitatge de lloguer entre el gener i el març suma un total de 3,1 milions. D’aquesta manera, l’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.358,84 euros per convocatòria i persona beneficiària. Tenint en compte la població estimada a tancament de març, es constata que hi ha 15,3 beneficiaris per cada miler d’habitants.
Les dones presenten la majoria de les prestacions favorables (69,3%), en contraposició als homes (30,7%). El 40,1% de les sol·licituds favorables són per a les persones grans.