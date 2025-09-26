Successos
Detingut per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,88 i provocar un accident a Arinsal
La policia també ha arrestat una dona amb 0,4 grams de cocaïna i 0,5 grams de marihuana a Andorra la Vella
Un conductor de 32 anys va ser detingut dijous a la matinada per donar una taxa d'alcoholèmia positiva d'1,88 després de tenir un accident amb la moto a la carretera d'Arinsal. El jove va perdre el control de la motocicleta passades les dotze de la nit de dijous a la carretera d'Arinsal, a la Massana, i va patir un accident. Fins allà es van traslladar els agents de la policia que després de practicar-li el test d'alcoholèmia van constatar que l'home conduïa sota els efectes de l'alcohol. A més del delicte contra la seguretat col·lectiva pel positiu d'alcoholèmia, se l'acusa d'un altre delicte contra l'administració de Justícia per incomplir la suspensió del permís de conduir.
Arrestat amb una alcoholèmia de 0,91
La policia va arrestar, al llarg d'aquesta setmana, un altre conductor de 58 anys amb una taxa d'alcoholèmia de 0,91. L'home se l'havia controlat per portar l'adhesiu de la ITV caducat.
Controlada amb 0,4 grams de cocaïna a la capital
Una dona de 23 anys va ser controlada la matinada de dijous a Andorra la Vella amb 0,4 grams de cocaïna i 0,5 grams de marihuana. La policia la va arrestar quan estava consumint begudes alcohòliques amb sis persones més en un aparcament. La dona va ser detinguda per delictes contra la salut pública.
Detinguts per incomplir ordres d'expulsió
Un home de 23 anys i un altre de 31 van ser detinguts dilluns al Pas de la Casa per incomplir ordres d'expulsió administratives. Els homes anaven indocumentats, apunta la policia, i van ser arrestats com a presumptes autors de delictes contra la funció pública.