Seguretat viària
Campanya policial contra el soroll excessiu dels vehicles
Els controls específics es duran a terme entre el 29 de setembre i el 12 d'octubre
La policia posarà en marxa la setmana vinent una campanya de seguretat viària centrada a controlar el soroll excessiu que produeixen alguns vehicles, especialment motocicletes i turismes amb modificacions no autoritzades en els sistemes d’escapament. Els controls específics es faran tant de dia com de nit en vies urbanes i interurbanes entre el 29 de setembre i el 12 d’octubre.
L’objectiu és detectar i denunciar els vehicles que superin els límits de soroll establerts, els que forcin les marxes provocant sorolls molestos, els que portin tubs d’escapament no originals i no registrats en el permís de circulació, així com els que circulin amb escapaments lliures, incomplets, deteriorats o no conformes amb el fabricant.
El cos de seguretat ha constata que "aquesta problemàtica és recurrent en diversos punts de la xarxa viària i genera molèsties i queixes entre la població". Per aquest motiu, la policia treballa de manera continuada en col·laboració amb els serveis de circulació de les parròquies per incidir en el respecte a la normativa.
La policia explica que la ciutadania també pot denunciar infraccions. "Si enregistra un cas clar, pot fer arribar el vídeo a través del correu electrònic policia@policia.ad i la unitat de seguretat viària emprendrà les accions pertinents", apunta el cos.