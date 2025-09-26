Policia
Arrestada una parella per agredir-se mútuament al domicili
Els implicats tenen 50 i 56 anys
Una parella va ser detinguda dimecres al vespre a Encamp per haver-se agredit mútuament davant del seu fill menor, segons ha fet públic la policia. El cos de seguretat indica que els agents van ser requerits per l'enfrontament que es va produir en el domicili que compartien i van arrestar un home de 50 anys i una dona de 56 anys, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral.