Estadística
El valor de les importacions augmenta un 1,4% al juny
Les exportacions pugen un 2,8% en comparació amb el 2024
El valor de les importacions, en termes generals, i en el mes de juny de 2025 en particular, ha augmentat un 1,4% respecte a l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Si es comparen amb el mes de maig, el valor de les adquisicions segueix amb la mateixa tendència a l'alça i puja un 5,9%. En el mateix període, el valor de les exportacions ha experimentat un creixement del 2,8%, en relació amb el 2024, mentre que cau un 16,1% en comparació amb el mes de maig.
En termes interanuals, i tenint en compte els grups d'utilització, el preu dels béns de consum ha registrat una pujada del 3% i el de béns de capital ha augmentat un 9,5%, mentre que el preu dels béns intermedis presenta una caiguda del 2,8%. Els grups presenten variacions interanuals divergents. Destaquen 'matèries en brut no comestibles (excepte combustibles), amb una pujada del 24,1%; i 'productes alimentaris i animals vius', que creix un 12,3%. Pel que fa a la part negativa, 'combustibles, lubrificants minerals i productes similars', presenta un decreixement del 17,5%; i 'olis, greixos i ceres, d'origen animal i vegetal', cau un 17,4%.