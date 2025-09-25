Esdeveniments
Unnic programa 238 espectacles fins al 2027
L'objectiu és "consolidar-se com a referent d'oci"
El director general del centre d'oci Unnic, Jose Fulgencio, el director de màrqueting i d'esdeveniments, Pedro Moran, i el nou director comercial, Toni Alonso, han presentat aquest dijous el calendari d'activitats 2025-2027 de l'espai, en el marc de la primera edició d’Unnic Connecta, un esdeveniment que vol convertir-se en cita anual cada mes de setembre. Les principals novetats que marcaran la seva oferta de restauració i esdeveniments durant els propers anys. La presentació s’ha fet en un ambient festiu, amb visites guiades pel recinte, actuacions en directe i un sopar-còctel, que han servit com a tast de la proposta que el complex posa a disposició dels seus visitants.
"L’objectiu és consolidar el centre com a referent d’oci al país i als territoris veïns", ha detallat Moran, tot indicant que la programació inclou ja 238 espectacles confirmats fins al 2027, tot i que es preveu ampliar-la. D’aquests, una cinquantena es duran a terme durant el 2025, mentre que la resta es repartiran entre el 2026 i el 2027.
Fulgencio ha remarcat que el negoci evoluciona de manera positiva. "Durant els primers nou mesos de 2025 hem incrementat els ingressos en un 20% respecte al mateix període de l’any anterior", ha destacat. Cano ha subratllat també l’impacte del projecte des de la seva obertura: més de 300 esdeveniments acollits, mig milió de visitants i una posició consolidada com a "espai clau per a la vida social i cultural del país". L’acte ha servit també per presentar el nou director de comunicació, Toni Alonso, incorporat aquest estiu. "Soc conscient que em poso al capdavant d’una iniciativa de país que encara té molt camí per fer", ha assenyalat Alonso, tot destacant que Unnic "ja és una referència de l’oci, l’entreteniment i la diversió a Andorra", però que cal continuar avançant.
De tributs a bandes originals
Un dels punts forts de la nova etapa és el salt qualitatiu en la programació musical. Després d’haver-se fet un nom amb concerts tribut, Unnic vol ara portar bandes originals reconegudes a l’escenari de la sala Green Box. "És un pas més enllà per situar Unnic com a centre d’oci de referència", ha subratllat Morán, tot avançant que hi haurà sorpreses musicals encara per signar.
"Unnic s’ha fet un nom pels concerts tribut, però ara volem portar les bandes originals i artistes de referència", ha apuntat Moran. "També farem el mateix en humor i màgia, amb noms com Grison a l’octubre d’aquest any, i David Fernández i José Corbacho amb l’espectacle No somos Estopa al març de 2026", ha conclós.
El responsable de màrqueting ha assegurat que l’objectiu és oferir "dos, tres o quatre esdeveniments de primer nivell cada any per situar Unnic com a referent no només al país, sinó també als països veïns".
El complex ha detallat també les propostes que es reforçaran i les novetats que arribaran en els diferents espais, com el Red Bar (Gran Casino Andorra), que mantindrà les actuacions en directe, les festes temàtiques i els tallers de cocteleria, o l'Sports Bar, que ampliarà el calendari de retransmissions esportives i oferirà un menú Tex Mex. A més, es potenciaran les festes Experience i els tornejos de pòquer internacionals, que ja han posicionat Unnic com a referència al calendari europeu i mundial i al Green Box s'incrementarà les actuacions i sessions temàtiques, i recuperarà els 'show dinners' i els 'vespreigs'.