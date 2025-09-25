Estafa
Tornen a suplantar Espot amb una IA per vendre inversions
El vídeo circula per les xarxes socials
El cap de Govern, Xavier Espot, ha tornat a ser suplantat amb intel·ligència artificial per vendre inversions. El vídeo, que circula per xarxes, falseja un informatiu de la televisió d'Andorra, on anuncia una falsa plataforma d'inversions, i seguidament utilitza una intervenció real d’Espot al seu despatx de l’edifici administratiu, però substitueix la seva veu per un missatge fals que convida a participar en una plataforma d’inversió “sense riscos” i amb ingressos passius garantits. Aquest tipus de muntatges, coneguts com a deepfakes, han guanyat sofisticació en els darrers anys, fent més difícil detectar-los a simple vista.
El mes passat, el Govern ja va denunciar a la policia un altre vídeo semblant.