FONS DE RESERVA
El sistema de pensions d’Andorra s’exposa a riscos demogràfics
El principal repte és el creixement dels jubilats respecte a la població activa
Els reptes demogràfics i econòmics que afronten els sistemes de pensions es van exposar ahir a la conferència Un món de pensions: mirades globals per a debats locals, celebrada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La sessió va inaugurar el cicle organitzat pel fons de reserva de jubilació (FRJ) amb motiu del seu desè aniversari, i va comptar amb experts internacionals com la catedràtica de la Universitat de Barcelona Mercedes Ayuso i el secretari general de la CBBA Europe, Francesco Briganti.
El president del consell d’administració de la CASS i de l’FRJ, Marc Galabert, va destacar la importància de “posar en valor la professionalització i la mirada a llarg termini” en la gestió del fons. Galabert va explicar que les conferències busquen apropar la missió del FRJ a la ciutadania, amb un enfocament pedagògic sobre els diferents models de pensions i les reformes necessàries davant els canvis demogràfics i socials.
Mercedes Ayuso va assenyalar que els sistemes de repartiment, com ara l’andorrà, estan especialment exposats al risc demogràfic, ja que la població jubilada augmenta respecte a l’activa. Va defensar complementar el primer pilar amb “pilars bis” i segons pilars, mecanismes que permeten destinar part de la cotització a comptes individuals i que ja funcionen en països nòrdics, reduint la dependència de l’evolució demogràfica i incentivant la productivitat. Francesco Briganti va posar en relleu que cada país ha de triar un sistema adaptat a les seves característiques socials, econòmiques i demogràfiques, i va mencionar la importància del fons davant els reptes actuals.