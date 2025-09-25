Consell Superior de la Justícia
Relleu al Tribunal de Corts per la jubilació de tres magistrats
Per cobrir una de les vacants, el 2 d’octubre prendrà jurament Nàdia Alís Cirera
El Consell Superior de la Justícia ha aprovat aquest 25 de setembre el cessament dels tres magistrats del cas BPA, Enric Anglada Fors, Concepció Barón Mora i Jacques Richiardi Martel del Tribunal de Corts, després que hagin sol·licitat acollir-se a la jubilació. El cessament tindrà efecte a partir de l’1 d’octubre del 2025, en aplicació del que estableixen els articles 68 i 68 quater de la Llei qualificada de la Justícia.
Per cobrir una de les vacants, el 2 d’octubre prendrà jurament Nàdia Alís Cirera, que s’incorporarà com a magistrada adscrita en dedicació plena al mateix tribunal, dins del marc del concurs de promoció interna convocat per edicte el 26 de maig de 2025. La seva designació es fonamenta en l’article 66 ter de la Llei qualificada de la Justícia i en el reglament de l’estatut de les carreres judicial i fiscal.
D’altra banda, el Consell Superior ha informat que no es farà l’acte de presa de possessió del càrrec de magistrat corresponent al concurs obert entre juristes de reconeguda competència, arran de la interposició d’un recurs contra el nomenament. Finalment, s’obrirà el procediment de consulta per designar el nou president del Tribunal de Corts, un càrrec que actualment exerceix el magistrat Enric Anglada Fors.