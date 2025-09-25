Col·laboració
El Raonador del Ciutadà acollirà estudiants de Dret de la Universitat de Barcelona de pràctiques
L'acord té com a finalitat apropar l’alumnat a la realitat del funcionament d’una institució que treballa en la defensa dels drets fonamentals
El Raonador del Ciutadà ha formalitzat un conveni de cooperació educativa amb la Universitat de Barcelona (UB) que obre la porta perquè els estudiants de la Facultat de Dret puguin realitzar pràctiques acadèmiques externes a la institució andorrana.
L'acord, signat pel Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, i pel vicedegà de Relacions Institucionals i Transferència de la Facultat de Dret de la UB, Jaume Tarabal, té com a finalitat apropar l’alumnat a la realitat del funcionament d’una institució que treballa en la defensa dels drets fonamentals i la protecció dels ciutadans.
Segons ha destacat Xavier Cañada, “volem que els estudiants visquin una experiència pràctica que els permeti entendre millor la importància de posar la persona al centre del dret. El coneixement tècnic és essencial, però només adquireix tot el seu sentit quan es posa al servei de la ciutadania i dels seus drets”. El conveni tindrà una vigència inicial de quatre anys i es podrà renovar per períodes iguals.