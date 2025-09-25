CAMPANYA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Més de 1.800 alumnes es mobilitzen pel medi ambient
La campanya anual de recollida de residus impulsada pel Govern ha tornat a superar el seu propi rècord de participació. L’onzena edició ha comptat amb la implicació de 1.834 alumnes de 21 centres escolars, en una iniciativa que busca sensibilitzar sobre l’abocament incontrolat de residus. Coordinada pels ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i Relacions Institucionals, Educació i Universitats, l’acció es du a terme durant tota aquesta setmana i s’inscriu en el moviment internacional World Cleanup Day. Ahir va celebrar-se una de les jornades centrals, amb la participació dels alumnes del centre de formació professional, que van netejar la zona urbana de la Massana, així com del secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, la directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, i el conseller menor de la Massana, Roger Fité.