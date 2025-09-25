Justícia
L'excopríncep Sarkozy condemnat a cinc anys de presó per associació il·lícita
El tribunal l'ha declarat culpable d'haver-se finançat amb diners del règim libi
L'excopríncep francès, Nicolas Sarkozy, ha estat condemnat a cinc anys de presó per associació il·lícita en el procés que el jutjava per haver financiat suposadament la seva campanya presidencial del 2007 amb diners del règim libi. El tribunal de París l'ha absolt dels delictes de corrupció passiva i desviament de fons públics. S'acusava al l'excopríncep d'haver firmat un pacte amb l'exdictador libi, Moammar al-Gaddafi, perquè li financés la campanya a l'Elisi, i a canvi, Sarkozy hauria promogut els interessos del règim libi.