Crisi humanitària
Hope Palestina acompanya 27 famílies de Gaza
L’entitat compta amb el suport de 42 voluntaris d'arreu del món
La plataforma ciutadana Hope Palestina, creada fa només tres mesos i formada actualment per 42 voluntaris de diferents països, acompanya de manera directa 27 famílies palestines en situació d’extrema necessitat a la Franja de Gaza. L’organització impulsada des d’Andorra, es defineix com una xarxa horitzontal que actua com a “pont humà entre les famílies que estan en situació d'extrema necessitat a la Franja de Gaza i les persones que vulguin ajudar de forma directa”.
Segons han explicat avui les portaveus Maria Burgués i Amaya Ferrer, la tasca de la plataforma inclou acompanyament psicològic, programes d’amadrinament i apadrinament —actualment en marxa amb més de 60 padrins i madrines— i la facilitació de donacions directes a través de campanyes verificades. “No gestionem diners, sinó que connectem persones amb famílies reals que verifiquem rigorosament”, ha remarcat Burgués.
Ferrer, especialista en dol i tanatologia, ha posat en relleu la situació límit a què s’enfronten les famílies gazianes: “Hi ha nens que han hagut de desplaçar-se fins a 15 vegades en dos anys. No hi ha cap lloc segur a la Franja”. Alhora, ha assenyalat que la funció de Hope Palestina també serà clau quan s’obrin corredors humanitaris: “Volem ajudar aquestes famílies a reconstruir les seves vides fora del context de guerra”.
L’entitat, que ja ha mantingut reunions amb el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, espera comptar amb el suport institucional per a l’acollida de refugiats. “Som conscients que Andorra no pot salvar tota Gaza, però sí algunes de les famílies amb qui treballem directament”, ha subratllat Ferrer. En paral·lel a la seva tasca diària, Hope Palestina ha anunciat la celebració d’un acte per la pau dedicat als infants de Gaza, que tindrà lloc el 28 de setembre a les 19 hores al Santuari de Nostra Senyora de Meritxell. La plataforma espera que l’esdeveniment serveixi per donar visibilitat a la situació humanitària.