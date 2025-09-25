Afers Exteriors
El Grup d’Amistat Andorra-França reforça la cooperació bilateral en una trobada al Consell General
La reunió ha permès avançar en àmbits com les infraestructures, l’educació i la salut
El Grup d’Amistat Andorra-França, format pel Consell General i el Senat francès, s’ha reunit aquest dijous al Principat per tractar qüestions d’interès comú i consolidar la col·laboració entre les dues institucions.
La jornada ha començat al Consell General, amb la visita de la delegació a l’hemicicle acompanyats pel síndic general, Carles Ensenyat, la subsíndica general, Sandra Codina, i els membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior. Posteriorment, han visitat el Lycée Comte de Foix, on han aprofundit en el sistema educatiu francès al país, i la Universitat d’Andorra, per conèixer les instal·lacions acadèmiques.
A la tarda s’han celebrat diverses reunions de treball per donar seguiment als temes abordats a Foix el passat 24 d’octubre, amb especial atenció a les infraestructures, el transport i la cooperació educativa. També s’han presentat ponències en àmbits concrets: el projecte hidràulic de l’Hospitalet-près-l’Andorre a càrrec de Jordi Travé (FEDA); la cooperació sanitària, presentada per Sílvia Vidal i Carme Pallarés (ministeri de Salut); el projecte POCTEFA sobre formació, mediació empresarial i zona econòmica especial, amb les aportacions de Stella Canturri i Sol Rossell (Cambra de Comerç); i finalment, les relacions econòmiques, exposades per Anna Estel (Andorra Business).
La presidenta de la Comissió de Política Exterior, Berna Coma, ha valorat la trobada com a "molt enriquidora", destacant la importància de "tractar conjuntament temes comuns" i subratllant la voluntat de potenciar la col·laboració educativa per incrementar el nombre d’alumnes andorrans que cursen estudis superiors a França. Segons Coma, és clau continuar construint sinergies transfrontereres entre territoris tan propers.