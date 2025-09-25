Educació
El Govern obre la convocatòria per participar en un intercanvi cultural al Japó
Aquesta iniciativa, impulsada pel Govern japonès, ofereix una estada de curta durada —del 14 al 20 de gener del 2026— amb totes les despeses d’allotjament i vol cobertes
El Govern ha obert el període per presentar sol·licituds per al programa d’intercanvi cultural MIRAI amb el Japó, adreçat a estudiants andorrans i previst per al curs 2025-2026. Aquesta iniciativa, impulsada pel Govern japonès, ofereix una estada de curta durada —del 14 al 20 de gener del 2026— amb totes les despeses d’allotjament i vol cobertes.
El programa MIRAI (Mutual understanding, Intellectual Relations and Academic exchange Initiative) té com a objectiu fomentar l’entesa mútua entre cultures i promoure l’intercanvi intel·lectual i acadèmic. En aquesta edició, el Japó ofereix una plaça perquè un estudiant andorrà participi en un dels grups temàtics: diplomàcia i política de seguretat, economia i negocis, o estat de dret.
Els estudiants interessats poden presentar la seva candidatura fins al 30 de setembre a les 14 h. Per fer-ho, cal enviar una sol·licitud genèrica per correu electrònic a l’Àrea d’Ensenyament Superior del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (ensenyament.superior@govern.ad), tot indicant el grup d’interès (en primera i segona opció), la modalitat preferida per fer l’entrevista de selecció (presencial o en línia), i adjuntant-hi l’expedient acadèmic del curs 2024-2025 i la matrícula del curs 2025-2026, si ja es disposa.