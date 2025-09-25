Afers Exteriors
Govern va informar al Consell de la Unió Europea que no podria aplicar provisionalment l'Acord
L'executiu va enviar una carta el passat 7 de març argumentant que "era degut a la normativa vigent d'Andorra"
El Govern va enviar una carta a la presidència del Consell de la Unió Europea, el passat 7 de març (que l'ostentava Polònia), on s'exposava que "degut a la nostra normativa vigent, el Principat d'Andorra no podria aplicar provisionalment l'Acord d'associació". Així ho ha explicat el secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, en resposta a les preguntes formulades pel conseller d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo. "El document enviat desgranava les disposicions de l’article 18 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats, que, en els fets, són les que impossibiliten l’aplicació provisional de l’Acord d’associació a Andorra en les condicions establertes per l’article 112 de l’Acord marc", apunta Riba.
El document també va ser compartit amb els representants permanents dels estats membres de la Unió Europea, amb els ambaixadors de França i Espanya que resideixen a Andorra, amb el secretariat general de la Comissió Europea i amb la comissió d'afers exteriors del Parlament Europeu.
Riba recorda que "tenint en compte que la signatura del text encara no s’ha produït, l’article 112 no resulta en cap cas, en l’actualitat, aplicable a cap de les parts".