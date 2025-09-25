Transformació digital
El Govern i l'Universitat d'Andorra signen un conveni per impulsar la transformació digital
L’acord estableix un marc de cooperació per a la formació, la recerca i la innovació tecnològica
El Govern i la Universitat d’Andorra (UdA) han signat un conveni marc de col·laboració amb l’objectiu de donar impuls a l’Estratègia nacional de transformació digital 2030. L’acord estableix un marc general per al desenvolupament de projectes conjunts en l’àmbit digital i tecnològic, amb la voluntat de millorar les competències de l’Administració pública, els estudiants i la ciutadania.
Les accions previstes inclouen programes de formació, recerca i gestió, així com iniciatives per afavorir la inserció laboral i la retenció del talent al país. El conveni també preveu la cooperació en matèries clau com la transformació digital, la innovació tecnològica i la ciberseguretat, especialment en el marc del futur Centre de Benestar Digital i Capacitats i Competències Digitals, i l’organització de formacions conjuntes amb socis tecnològics del Govern a través d’Andorra Digital.
La signatura ha estat formalitzada pel ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, i pel rector de l’UdA, Juli Minoves. Rossell ha remarcat la importància de l’entesa en previsió de la propera obertura del Centre de Benestar Digital i ha subratllat que "el país evoluciona cap a un espai cada vegada més digitalitzat" i que cal "generar talent de casa capaç de donar resposta a les necessitats actuals i futures".
Minoves ha destacat que “cal garantir la capacitació i els drets digitals dels ciutadans” i ha valorat l’acord com "un pas endavant per assegurar que les tecnologies digitals siguin accessibles i beneficioses per a tota la població, independentment de l’edat, l’ocupació o el nivell de competències digitals de cada persona".