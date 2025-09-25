CULTURA
El Govern atorga 20.000 euros pel programa de beques per a joves talents
El ministeri de Cultura ha aprovat atorgar 20.000 euros pel programa de beques per a joves talents. Aquesta quarta edició atorga 5.000 euros més que l’any passat per donar suport al talent nacional.
La dotació s’ha repartit entre quatre candidatures seleccionades: s’han atorgat 7.600 euros a Martí Tomàs per cursar els estudis de dansa clàssica al Conservatori nacional superior de música i dansa de París, i 7.500 euros a Paula González de Alaiza Manubens per fer el segon curs del grau superior de música, especialitat de violoncel, al Centre superior de música del País Basc. També s’han adjudicat 3.500 euros a Carla Iglesias per cursar el segon curs del grau superior en interpretació, amb especialitat en teatre musical, a l’Escola superior d’art dramàtic Eòlia, i 1.400 euros a Arnau Gallardo per fer el tercer curs del grau en composició moderna a l’Escola superior d’estudis musicals (ESEM) de Barcelona.