Justícia
La fiscalia torna a demanar 8 anys de presó pel tiet i nebot britànics acusats de violació
La defensa s'oposa íntegrament al recurs d'apel·lació per manca de proves
El ministeri fiscal porta el cas del tiet i nebot britànics absolts del delicte de violació a una jove treballadora d'un pub al Pas de la Casa al Tribunal Superior. La fiscalia demana 8 anys de presó pels dos acusats, la mateixa pena sol·licitada en el marc del judici al Tribunal de Corts.
La defensa dels britànics s'ha oposat íntegrament al recurs d'apel·lació, a l'exposar que el magistrat va considerar que no hi havia proves objectives per confirmar el relat dels fets de la víctima. Les lletrades han demanat, així, que es confirmi la sentència emesa en primera instància, ja que "la manca de proba només pot anar a favor dels acusats que s'han de veure afavorits en aquestes situacions".