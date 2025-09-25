Institut Andorrà de les Dones
Èxit de participació en la segona jornada sobre protocols d’assetjament i igualtat
La trobada ha exhaurit les 50 places disponibles
La segona edició de la jornada de treball 'Construint relacions segures i igualitàries', centrada en la implementació de protocols d’assetjament i per raó de sexe, ha tancat amb èxit de participació, exhaurint les 50 places disponibles.
La trobada, organitzada per l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) i el Clúster d’Esports d’Andorra, ha reunit representants dels àmbits públic, privat i entitats esportives interessats a conèixer com elaborar i aplicar protocols per complir amb la normativa vigent i fomentar entorns laborals i esportius respectuosos i igualitaris.
La formació ha tingut un enfocament pràctic i proper, amb l’objectiu de dotar les organitzacions d’eines útils per prevenir, detectar i actuar davant situacions d’assetjament, tot promovent una cultura de tolerància zero.
L’IAD ha agraït la col·laboració de la Secretaria d’Estat d’Esports i Joventut, que ha cedit els espais per a la jornada, així com el patrocini de FEDA, destacant el seu compromís com a exemple de responsabilitat empresarial. Segons recorda l’Institut, totes les entitats tenen de termini fins al 18 d’octubre del 2025 per disposar dels protocols corresponents, tal com estableix la normativa.