Cinquena Cimera de Crimea
Espot referma el suport a Ucraïna i aposta per la participació juvenil en l’agenda global
Xavier Espot reitera l’alineament amb la UE i defensa el multilateralisme en fòrums internacionals a Nova York
El cap de Govern, Xavier Espot, ha reafirmat el compromís d’Andorra amb Ucraïna i amb la pau internacional durant la seva intervenció a la Cinquena Cimera de Crimea, celebrada aquest dimecres a la tarda i organitzada per Ucraïna. Davant del president Zelensky i altres líders internacionals, Espot ha denunciat l’agressió russa i ha subratllat la importància de la resiliència i la unitat de la comunitat internacional per garantir la pau, la justícia i els drets humans.
En la seva intervenció, Espot ha reiterat l’alineament d’Andorra amb la política de la Unió Europea, destacant les sancions financeres aplicades a Rússia i Bielorússia. També ha informat que el país ha atorgat gairebé 400 permisos de residència temporal a ciutadans ucraïnesos, garantint-los l’accés a l’educació, a la sanitat i al mercat laboral. Andorra ha donat suport a la Declaració de Nova York, amb la voluntat de continuar treballant per una pau “integral, justa i duradora”.
La joventut al centre de l’agenda 2030
En l’acte de commemoració del 30è aniversari del Programa Mundial per a la Joventut de les Nacions Unides, Espot ha fet una crida a la comunitat internacional perquè el multilateralisme garanteixi una veu directa i efectiva a les noves generacions. Ha afirmat que l’any 2025 és una oportunitat històrica per situar la joventut al centre de les polítiques globals.
Durant la seva intervenció, ha defensat el treball que es fa a Andorra a través del Pla nacional de joventut, amb polítiques per fomentar l’emancipació, l’associacionisme i l’emprenedoria, així com la participació cívica i cultural. Ha destacat també la presència de joves andorrans en fòrums com l’Ecosoc, la UNESCO i el Model OSCE.
“El futur que volem depèn de les decisions que prenguem avui”, ha conclòs Espot, tot reafirmant el compromís d’Andorra com a pont entre generacions i entre països grans i petits.