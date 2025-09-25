Patrimoni Cultural
Descobreixen un sistema de drenatge a la carbonera de la Farga Areny
La descoberta permet qualificar la carbonera com una construcció d’“enginyeria complexa"
Els treballs arqueològics que s’estan duent a terme a la Farga Areny, a Ordino, han permès descobrir un sistema de drenatge "complex" sota la carbonera, que tenia la funció d’evacuar l’aigua filtrada del terreny i mantenir el carbó sec. Aquesta troballa s’ha donat a conèixer durant la visita que han fet aquest matí la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, a la zona d’actuació.
L’arqueòleg del departament de Patrimoni Cultural, Abel Fortó, ha explicat que la descoberta permet qualificar la carbonera com una construcció d’“enginyeria complexa”, pel disseny tècnic i la funcionalitat del sistema de drenatge. A més, sota la pròpia estructura han aparegut restes d’unes estructures anteriors, de les quals encara no se’n coneix la cronologia. Aquesta intervenció arqueològica, que té una durada prevista de dos mesos, dona continuïtat als treballs iniciats a finals de l’any passat amb l’objectiu de continuar aprofundint en el coneixement del patrimoni industrial del país.