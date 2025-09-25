EL PRINCIPAT REITERA EL SUPORT A UCRAÏNA
Condemna a les violacions de l’espai aeri
Andorra se suma al comunicat internacional que reprova les incursions russes a Europa
Andorra, juntament amb una trentena de països, ha condemnat les “violacions intencionades” de l’espai aeri europeu per part de Rússia. Els estats signants han emès un comunicat en què expressen el seu suport a Ucraïna davant la invasió russa a gran escala i remarquen que Moscou “soscava la pau” i la seguretat al continent. Segons la declaració, les incursions aèries evidencien que és Rússia qui frena qualsevol perspectiva de pau. Per aquest motiu, els països insten els socis globals a utilitzar la seva influència per pressionar Moscou, tot demanant que posi fi de manera immediata a una “agressió il·legal” i que treballi per una pau “justa i duradora”.
El comunicat també subratlla el suport a Ucraïna en els àmbits militar, econòmic, polític i diplomàtic, i apel·la a la unitat internacional per respondre a les greus violacions del Dret Internacional. A més, defensa la llibertat, la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna dins les seves fronteres reconegudes. La declaració té el suport d’Ucraïna i de la Unió Europea. Entre els signants hi ha, a més d’Andorra, països com ara Espanya, França, Alemanya, Mònaco, Xipre, el Canadà o Austràlia.
Espot reclama mesures urgents per protegir els drets dels infants
D’altra banda, el cap de Govern, Xavier Espot, va reclamar ahir a Nova York mesures urgents per protegir els drets dels infants en situacions de conflicte armat durant l’esdeveniment Prove It Matters, celebrat a la seu de l’ONU. La iniciativa, impulsada per l’oficina del secretari general per als Drets dels Infants en Conflictes Armats amb el suport d’Andorra i altres països, pretén mantenir viva la Convenció sobre els drets de l’infant i reforçar la col·laboració internacional. Espot va destacar que el 2024 es van registrar 49.370 violacions greus contra menors, un 25% més que el 2023, unes xifres que va qualificar de devastadores. El cap de Govern va fer una crida als estats que encara no s’han adherit a la campanya, que compta amb tres fases en els pròxims tres anys i a la qual Andorra aportarà 35.000 euros.
En paral·lel, Espot es va reunir amb el canceller austríac, Christian Stocker, amb qui va tractar relacions econòmiques i la defensa dels drets dels infants. La ministra d’Exteriors, Imma Tor, va signar amb Malta un acord de mobilitat juvenil Working and Holiday, que permetrà a joves d’entre 18 i 30 anys treballar fins a un any al país amfitrió. També va formalitzar l’establiment de relacions diplomàtiques amb les illes Salomó, amb la voluntat de reforçar la cooperació econòmica, política i ambiental.