ESCALDES-ENGORDANY
El comú reforça la vigilància a l’Espai Jove amb seguretat privada i càmeres
Reorganització d’activitats i l’ampliació de monitors per garantir tranquil·litat
El comú d’Escaldes-Engordany ha activat noves mesures de control i reorganització a l’Espai Jove del Prat del Roure arran de diversos incidents vinculats a grups d’adolescents. La situació, que es remunta al juliol, ha generat “certa por” entre els usuaris i les famílies, i ha estat detectada tant per monitors com per tècnics comunals.
El conseller de Joventut, Ramon Tena, va admetre ahir que la corporació segueix la qüestió de prop i que les informacions aparegudes a la premsa “ens han espantat una mica, igual que als ciutadans, perquè tampoc ens han explicat res gaire diferent” –referint-se a la policia. Segons explica, “des de Joventut aquesta problemàtica ja la vèiem des de final d’estiu i vam començar a prendre mesures”.
“Hem reforçat tallers i reduït accessos lliures per garantir la seguretat”
Una de les primeres accions ha estat iniciar la instal·lació de càmeres de videovigilància, tot i que el procés “és llarg i requereix permisos”. Paral·lelament, “estem contractant personal de seguretat que, almenys durant unes setmanes i fins que sigui necessari, pugui estar per la zona del Prat del Roure i a prop de l’espai, per reforçar la vigilància”, va detallar.
“Aquesta problemàtica la coneixíem des del juliol i va fer algunes mesures”
En l’àmbit intern, s’ha reforçat l’equip amb un nou monitor i s’ha modificat el funcionament habitual. “Fins ara fèiem tallers de tarda i després hi havia una zona polivalent amb accés lliure amb registre. Aquesta setmana, i mentre sigui necessari, hem reforçat els tallers i hem reduït l’accés lliure”, apunta Tena, que assenyala que la mesura és perquè donen per fet que alguns d’aquest menors conflictius anaven a l’espai polivalent: “No els tenim identificats.”
El conseller ha volgut agrair “la feina dels monitors, que han actuat de manera exemplar tot i les dificultats”, i va remarcar que “el que ens arriba de pares, mares i usuaris no són tant queixes com certa por. Encara que no facin res, la presència de grups pot intimidar”.
Tena també alerta dels riscos de simplificació: “Em preocupa especialment que es dirigeixi el discurs contra els immigrants.”
Fonts coneixedores del cas apunten que també hi ha baralles que comencen com un joc i acaben en agressions, amb adolescents que animen els companys a colpejar-se, o insults a estudiants llatinoamericans en algun bus escolar, fets que no tenen res a veure amb les dues bandes –com a mínim– identificades per la policia.