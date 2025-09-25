ESCALDES-ENGORDANY

El comú reforça la vigilància a l’Espai Jove amb seguretat privada i càmeres

Reorganització d’activitats i l’ampliació de monitors per garantir tranquil·litat

La zona del Prat del Roure per on es mou una de les bandes.

La zona del Prat del Roure per on es mou una de les bandes.Fernando Galindo

Joan Ramon Baiges
Publicat per
Joan Ramon Baiges
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany ha activat noves mesures de control i reorganització a l’Espai Jove del Prat del Roure arran de diversos incidents vinculats a grups d’adolescents. La situació, que es remunta al juliol, ha generat “certa por” entre els usuaris i les famílies, i ha estat detectada tant per monitors com per tècnics comunals.

El conseller de Joventut, Ramon Tena, va admetre ahir que la corporació segueix la qüestió de prop i que les informacions aparegudes a la premsa “ens han espantat una mica, igual que als ciutadans, perquè tampoc ens han explicat res gaire diferent” –referint-se a la policia. Segons explica, “des de Joventut aquesta problemàtica ja la vèiem des de final d’estiu i vam començar a prendre mesures”.

“Hem reforçat tallers i reduït accessos lliures per garantir la seguretat”
Ramon Tena, Conseller de Joventut
 

Una de les primeres accions ha estat iniciar la instal·lació de càmeres de videovigilància, tot i que el procés “és llarg i requereix permisos”. Paral·lelament, “estem contractant personal de seguretat que, almenys durant unes setmanes i fins que sigui necessari, pugui estar per la zona del Prat del Roure i a prop de l’espai, per reforçar la vigilància”, va detallar.

“Aquesta problemàtica la coneixíem des del juliol i va fer algunes mesures”
Ramon Tena, Conseller de Joventut
 

En l’àmbit intern, s’ha reforçat l’equip amb un nou monitor i s’ha modificat el funcionament habitual. “Fins ara fèiem tallers de tarda i després hi havia una zona polivalent amb accés lliure amb registre. Aquesta setmana, i mentre sigui necessari, hem reforçat els tallers i hem reduït l’accés lliure”, apunta Tena, que assenyala que la mesura és perquè donen per fet que alguns d’aquest menors conflictius anaven a l’espai polivalent: “No els tenim identificats.”

El conseller ha volgut agrair “la feina dels monitors, que han actuat de manera exemplar tot i les dificultats”, i va remarcar que “el que ens arriba de pares, mares i usuaris no són tant queixes com certa por. Encara que no facin res, la presència de grups pot intimidar”.

Tena també alerta dels riscos de simplificació: “Em preocupa especialment que es dirigeixi el discurs contra els immigrants.”

Fonts coneixedores del cas apunten que també hi ha baralles que comencen com un joc i acaben en agressions, amb adolescents que animen els companys a colpejar-se, o insults a estudiants llatinoamericans en algun bus escolar, fets que no tenen res a veure amb les dues bandes –com a mínim– identificades per la policia.

