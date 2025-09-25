RECERCA
AR+I celebra una dècada de treball amb Forespir
Andorra Recerca + Innovació (AR+I) compleix enguany deu anys de relació amb Forespir, l’entitat francoespanyolaandorrana creada el 1999 amb l’objectiu de millorar i augmentar la producció sostenible i la transformació dels productes forestals. Les dues entitats han celebrat l’efemèride amb una trobada de dos dies al Principat, durant els quals s’ha explicat als socis bascs, navarresos, aragonesos, catalans i francesos alguns dels projectes que AR+I porta a terme i que pivoten sobre la gestió del bosc.
La sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria va ser el lloc on es va celebrar el consell de gerència de Forespir i on la gerenta d’AR+I, Marta Domènech, va iniciar la trobada amb un discurs en el qual va ressaltar la “importància de la relació transfronterera per ajudar que les polítiques de l’àrea en la qual confluïm convergeixin i vagin en la mateixa direcció”, va destacar.