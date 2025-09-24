POLÍTICA
El PS denuncia una “clara desconnexió” entre els salaris i els preus de l’habitatge
L’USdA exigeix la pròrroga de la congelació dels lloguers fins a resoldre el problema
La situació de l’habitatge al Principat va tornar ahir al primer pla de l’actualitat política i sindical. Tant el Partit Socialdemòcrata (PS) com la Unió Sindical d’Andorra (USdA) van criticar la gestió del Govern, al qual responsabilitzen de no haver donat una resposta adequada a l’encariment dels preus de compra i lloguer. Els representants socialdemòcrates Pere Baró i Joao de Melo van comentar l’informe recentment presentat pel Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA). Segons el PS, el document evidencia increments històrics en els preus, però també una “desconnexió molt clara entre preus i salaris”. El partit va instar, per tant, l’actuació de l’executiu. “El Govern té dues solucions. Una és començar a treballar, l’altra és fer un pas al costat”, van remarcar.
“El problema no és només l’especulació estrangera, hi ha gent a Andorra que especula”
Baró va afirmar que “el mercat de l’habitatge no s’autoregula” i que “el problema no és només l’especulació estrangera”, sinó també la local. El grup parlamentari va traslladar una pregunta al Govern per reclamar informació detallada sobre els preus de venda reals d’habitatges i locals, així com sobre la metodologia emprada per recollir i publicar aquestes dades. Alhora, el PS va posar damunt la taula propostes, com ara la creació d’un “gran” parc públic d’habitatge assequible; una reserva mínima del 30% en noves promocions per a lloguer assequible, i mesures fiscals contra l’especulació.
Posició de l'USdA
En paral·lel, la Unió Sindical d’Andorra va emetre un comunicat en què acusa directament l’executiu de ser responsable de la situació actual. El sindicat va reclamar la prolongació de la congelació dels lloguers i va acusar l’executiu d’haver afavorit “l’especulació immobiliària” mitjançant l’aprovació de normatives com la Llei d’inversió estrangera i la Llei òmnibus.
Segons l’USdA, aquestes lleis “només han servit per enriquir grans capitals a costa de la població” i han provocat que els preus dels habitatges, tant de compra com de lloguer, no hagin deixat de pujar en els darrers anys. Van considerar que es tracta de mesures de caràcter “neoliberal” que han estat “imposades pel Govern de DA” i que han contribuït a agreujar la situació habitacional al país. El sindicat va exigir tres mesures concretes: la pròrroga de la congelació dels lloguers fins que es resolgui el problema; l’ampliació de la cobertura d’aquesta congelació a tots els contractes, i que el Govern “assumeixi la seva responsabilitat” en la generació i manteniment de la crisi.