El programa Impuls Jove de la Cambra més de 1.100 inscrits
La plataforma compta amb la participació de 107 empreses
La plataforma Impuls Jove, un programa promogut per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), amb la col·laboració d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), es consolida com l’eina de referència per connectar el talent jove amb el teixit empresarial del país amb un increment d'usuaris. Aquest estiu, el servei ha registrat una participació rècord, amb 800 estudiants inscrits a ofertes de feina i un total de 1.147 joves registrats a la plataforma.
El programa té actualment 107 empreses andorranes adherides per trobar perfils qualificats, amb 157 ofertes actives publicades, la qual cosa demostra l’interès creixent del sector empresarial per captar talent i oferir oportunitats laborals a la joventut del país.
“Estem molt satisfets amb l’acollida que està tenint Impuls Jove. Aquestes xifres confirmen que la plataforma respon a una necessitat real, tant dels joves que busquen oportunitats per iniciar-se al mercat laboral, com de les empreses que volen incorporar talent i noves competències als seus equips. El nostre objectiu és seguir apostant per aquesta connexió i contribuir a retenir i potenciar el talent local”, ha afirmat la directora de la CCIS, Sol Rossell.
Aquestes xifres posen de manifest la bona acollida d’aquesta iniciativa i el seu paper clau en la dinamització del mercat laboral juvenil, facilitant que els estudiants puguin adquirir experiència professional mentre les empreses cobreixen les seves necessitats de personal qualificat.