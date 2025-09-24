Tecnologia
MoraBanc participa en un observatori sobre intel·ligència artificial a Madrid
El director de Tecnologia i Sistemes de l'entitat, Àlex Olivé, ha estat l'únic representant d'una empresa de fora d'Espanya
El director de Tecnologia i Sistemes de MoraBanc, Àlex Olivé, ha participat un observatori sobre intel·ligència artificial que ha reunit experts a Madrid, convidats per l’Economista i Backbase. Sota el títol "Com la IA accelerarà la generació de valor en la banca" especialistes de diferents entitats financeres han reflexionat sobre la manera d’aterrar el potencial de la intel·ligència artificial en una realitat operativa i rendible dins del sector. Olivé ha estat l’únic convidat d’una empresa de fora d’Espanya en una taula rodona on han participat experts de Singular Bank, BBVA, CaixaBankTech, Banco Sabadell i UNICAJA.
MoraBanc fa servir eines d’intel·ligència artificial per agilitzar i fer més eficients processos que permeten als seus equips oferir una millor experiència de client.