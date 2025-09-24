Medi Ambient
Més de 1.800 alumnes participen en l'11a edició de la campanya de recollida de residus
Un total de 21 centres educatius s’han sumat a la iniciativa impulsada pel Govern, emmarcada en el 'World Cleanup Day'
La campanya anual de recollida de residus impulsada pel Govern d’Andorra ha tornat a superar el seu propi rècord de participació. L’11a edició ha comptat amb la implicació de 1.834 alumnes de 21 centres escolars del país, en una iniciativa que busca sensibilitzar la població escolar sobre l’abocament incontrolat de residus al medi natural i urbà. Coordinada pels ministeris de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i Relacions Institucionals, Educació i Universitats, l’acció es duu a terme durant tota aquesta setmana i s’inscriu dins del moviment internacional ‘World Cleanup Day’.
Aquest dimecres s’ha celebrat una de les jornades centrals, amb la participació dels alumnes del Centre de Formació Professional, que han realitzat tasques de neteja a la zona urbana de la Massana. L’activitat ha comptat amb la presència del secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, la directora del departament de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, i el conseller menor del comú de la Massana, Roger Fité.
Bardina i Ferrer han coincidit a destacar la importància de la iniciativa, tant per la seva vessant pedagògica com per l’impacte visual que suposa veure la quantitat de residus que es poden acumular als espais naturals. Han subratllat també la necessitat de conscienciar els joves en la preservació del medi ambient i fomentar una cultura de prevenció de residus, clau per al futur sostenible del país.
Els centres educatius participants inclouen escoles franceses, col·legis concertats, centres de formació professional i escoles andorranes d’educació especial, entre els quals es troben l’EAMPE de Sant Julià, el Col·legi Mare Janer, el Lycée Comte de Foix, el British College, l’Àgora International, el Col·legi Sant Ermengol, l’EASE d’Ordino i diversos centres de l’EAMPE repartits per totes les parròquies.