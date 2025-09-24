BANCA
Max Hap, nou director d’inversió hotelera d’Andbank
Max Hap serà el nou director d’inversió hotelera d’Andbank. Amb una reconeguda trajectòria en el sector immobiliari espanyol, ha desenvolupat la seva carrera a JLL i CBRE, referents globals en serveis immobiliaris.
Hap ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a JLL, assessorant clients institucionals en l’adquisició de venda d’actius i carteres residencials i hoteleres, i participant en algunes de les principals operacions del sector. A CBRE va exercir funcions de valoració, consultoria, venda i assessorament estratègic en el sector hoteler.