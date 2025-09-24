BANCA

Max Hap, nou director d’inversió hotelera d’Andbank

L’emblemàtic edifici, la seu central del grup a Escaldes.Fernando Galindo

Redacció

Max Hap serà el nou director d’inversió hotelera d’Andbank. Amb una reconeguda trajectòria en el sector immobiliari espanyol, ha desenvolupat la seva carrera a JLL i CBRE, referents globals en serveis immobiliaris.

Hap ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a JLL, assessorant clients institucionals en l’adquisició de venda d’actius i carteres residencials i hoteleres, i participant en algunes de les principals operacions del sector. A CBRE va exercir funcions de valoració, consultoria, venda i assessorament estratègic en el sector hoteler.

