ESDEVENIMENTS
L’Skal Club celebra el Dia mundial del turisme
Aquest dissabte, 27 de setembre, l’Skal Club d’Andorra celebra el Dia mundial del turisme amb una jornada plena d’activitats gratuïtes arreu del país, amb el suport dels set comuns, Andorra Turisme, Museus d’Andorra i el ministeri de Turisme.
La programació inclou accés lliure als museus, visites teatralitzades com la de la Mosquera d’Encamp o el recorregut pel barri antic d’Andorra la Vella amb Anton Fiter i Rossell, així com activitats com la visita a la biennzal L’Andart, observació astronòmica a la Massana, el Caldes Festival i la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria.