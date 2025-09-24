LA VISITA SE CELEBRA A NANTES
L’acusada diu que és víctima d’una conspiració de la policia
Judici per la desaparició d’un jove francès a Andorra l’any 2016
El tribunal mixt de la Loira Atlàntica va obrir dilluns el judici contra una dona australiana de 64 anys, acusada de l’assassinat de Florent Grégoire, un jove de 28 anys originari de Treillières (França), desaparegut el setembre del 2016 a Andorra. El cos mai no es va trobar i la darrera imatge del jove prové d’una càmera de videovigilància al Principat.
Davant del tribunal, l’acusada va contradir moltes de les seves declaracions anteriors sobre el seu currículum, les seves relacions passades, els antecedents mèdics i els interessos personals. “No he dit mai això”, va repetir en diverses ocasions mitjançant la seva intèrpret, mentre la presidenta llegia fragments de les seves declaracions prèvies. Des del banc dels acusats, va afirmar repetidament que és víctima de conspiracions organitzades per serveis policials o d’intel·ligència.
L’acusada, nascuda a Indonèsia, però amb nacionalitat australiana, va ser detinguda el 2019 a l’aeroport de París-Charles de Gaulle i està empresonada des de llavors. Inicialment investigada per segrest i detenció il·legal, va acabar encausada per assassinat. Sempre ha negat tenir cap responsabilitat en els fets.
Durant la instrucció, va reconèixer haver tingut una relació amb Grégoire, però posteriorment va afirmar que només eren amics i, finalment, va assegurar no conèixer-lo. El veredicte està previst per a divendres.